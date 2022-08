SP: Crna Gora u polufinalu

Podgorica, (MINA) – Kadetska vaterpolo reprezentacija Crne Gore plasirala se u polufinale Svjetskom prvenstvu za igraće do 16 godina, u grčkom Volosu.

Izabranici Miodraga Mirovića savladali su danas u četvrtfinalnom meču, nakon boljeg izvođenja peteraca, selekciju Španije 14:13.

Utakmica je u regularnom toku završena neriješeno 7:7.

Nije nedostajalo uzbuđenja tokom 32 minuta igre, u kojima je naša selekcija nekoliko puta gubila sa dva gola razlike, na kraju imala šansu da trijumfuje.

U penal seriji crnogorski golman Miloš Vukašinović zaustavio je dva šuta, a pogodak vrijedan plasmana u polufinale postigao je Danilo Stupar.

Precizni su, po dva puta bili, Srđan Janović i Danilo Stupar, a po jednom Miloš Milinić i Andrija Roganović.

U regularnom dijelu dvostruki strijelci bili su Srđan Janović i Strahinja Gojković, dok su po gol postigli Stupar, Draško Samardžić i Tadija Matijašević.

Crnogorski kadeti u polufinalu, u petak u 18 sati i 15 minuta, igrati sa boljim iz duela između Hrvatske i Grčke.

