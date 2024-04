Šola objavio spisak za dvomeč sa Italijom

Podgorica, (MINA) – Selektor muške rukometne reprezentacije Crne Gore, Vlado Šola, objavio je danas spisak igrača za dvomeč sa Italijom, u baražu

za Svjetsko prvenstvo.

Prvi meč biće odigran 9. maja u Konversanu, dok je tri dana kasnije na programu revanš u Sportskom centru Morača.

Šola računa na 18 igrača koji će konkurisati za mjesto u timu za predstojeći dvomeč.

Okosnicu čine igrači koji su nastupili na posljednjem velikom takmičenju – EHF Euro 2024 u Njemačkoj u januaru, dok bi Filip Krivokapić i Milorad Bakić mogli da dobiju priliku za debi u A timu i na zvaničnim utakmicama.

Oni su u martu nastupili u prijateljskim duelima protiv Gruzije u Podgorici.

Na spisku su – golmani – Nebojša Simić, Nikola Matović i Haris Suljević;

Krila – Miloš Vujović, Aleksandar Bakić, Mirko Radović i Luka Radović;

Pivoti – Vuk Lazović, Nemanja Grbović i Miodrag Ćorsović;

Bekovi – Arsenije Dragašević, Milorad Bakić, Vuko Borozan, Vasilije Kaluđerović, Radojica Čepić, Filip Krivokapić, Branko Vujović i Stefan Čavor .

Crna Gora će u baražu protiv Italije pokušati da drugi put uzastopno, a ukupno treći put, izbori plasman na šampionat svijeta, nakon učešća na prvenstvima 2013. i 2023.

