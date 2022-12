Snažna podrška razvoju tekbola u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Za crnogorski tekbol veliki je uspjeh učešće reprezentacije na Svjetskom prvenstvu za samo godinu postojanja i aktivnosti nacionalnog saveza, kazao je ministar sporta Vasilije Lalošević.

On je, povodom nedavnog učešća reprezentacije Crne Gore na Svjetskom prvenstvu u Nirnbergu, priredio prijem za predsjednika Tekbol saveza Milorada Šutulovića i reprezentativce Željka Jankovića, Marka Žarkovića i Andriju Jovanovića.

Lalošević je pohvalio izuzetan rad Tekbol saveza na promociji i razvoju tog sporta u Crnoj Gori.

“Veliki je uspjeh da se, za samo godinu njegove aktivnosti, Crna Gora nađe čak i na Svjetskom prvenstvu”, rekao je Lalošević.

Predsjednik Šutulović zahvalio se ministru na podršci koju u kontinuitetu pruža Tekbol savezu Crne Gore, podsjećajući na opredijeljena sredstva za učešće reprezentativnih selekcija na Svjetskom prvenstvu.

Šutulović je upoznao ministra sa dobrom pozicijom saveza u Međunarodnoj tekbol federaciji (FITEQ) i da će Crna Gora biti domaćin Evropske tekbol turneje koja direktno vodi i do Evropskih igara 2023.

Šutulović je upoznao ministra i sa planovima za organizaciju Jadranske tekbol lige, kao i da Ministarstvo sporta i mladih vidi kao snažnog partnera za realizaciju navedenih ciljeva u 2023. godini.

Reprezentativci Željko Janković, Marko Žarković i Andrija Jovanović su, u znak zahvalnosti, ministru Laloševiću uručili dres sa njegovim prezimenom i istakli da će u narednom periodu posvećeno raditi na što boljem predstavljanju Crne Gore na prestižnim međunarodnim takmičenjima u tom sportu.

