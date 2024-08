Slovenija izgubila meč za medalju

Podgorica, (MINA) – Slovenački rukometaši kao četvrtoplasirani završili su nastup na Olimpijskim igrama u Parizu.

Slovenija je danas u meču za treće mjesto i bronzano odličje poražena od Mađarske 23:22.

To je španskim rukometašima peta olimpijska bronza.

Španiju je do pobjede vodio Aleš Gomes sa pet, dok je gol manje postigao Agustin Kasado.

U slovenačkoj reprezentaciji istakli su se Jure Dolenec sa šest i Blaž Janc sa pet golova.

Za zlatnu medalju, u 13 sati i 30 minuta, igraće Danska i Njemačka.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS