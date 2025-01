Slovaci partner u organizaciji naučnog skupa

Podgorica, (MINA) – Fakultet sporta Univerziteta u Prešovu zvanični je partner u organizaciji tradicionalne, 22. naučne konferencije Crnogorske sportske akademije (CSA) iz Podgorice, saopšteno je iz te organizacije.

Navodi se da će taj naučni skup biti održan od 3. do 6. aprila 2025. godine u Cavtatu.

Fakultet sporta Univerziteta u Prešovu šesti je partner CSA, nakon što su prethodno to zvanično učinili Fakultet sporta iz Ljubljane, Kineziološki fakulteti iz Zagreba i Osijeka, FPMOZ SUM iz Mostara i Univerzitet sporta iz Tirane.

“Oni će biti partneri u organizaciji velikog naučnog samita pod nazivom Sport, fizička aktivnost i zdravlje – savremene perspektive” koji će tradicionalno biti organizovan šesti put uzastopno u Cavtatu, pored znamenitog Dubrovnika”, stoji u saopštenju CSA.

Sporazum o saradnji potpisali su rektor Univerziteta u Prešovu Pavel Konia i Duško Bjelica, predsjednik CSA.

“Zahvaljujemo se rukovodstvu Fakulteta sporta Univerziteta u Prešovu iz Slovačke, na podršci koju nam pružaju u pripremi tog naučnog skupa što za nas predstavlja nemjerljiv doprinos u daljem razvoju te sve prestižnije naučne konferencije”, kazao je Bjelica.

Prema njegovim riječima, od crnogorskih institucija decinijski partner u organizaciji konferencije Crnogorski olimpijski komitet.

Bjelica je saopštio da su u pregovorima sa još nekoliko priznatih visokoškolskih obrazovnih i naučnih institucija, kao i jednim manjim brojem najznačajnijih svjetskih naučnika kad su u pitanju sportske nauke.

“Program rada konferencije biće objavljen uskoro kada će biti i saopštena imena svih plenarnih predavača”, rekao je Bjelica.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS