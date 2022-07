Škrijelj sjutra brani titulu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski bokser Almir Škrijelj braniće sjutra u Tuzima protiv Bjelorusa sa poljskim pasošem Sergeja Huliakeviča internacionalnu titulu u srednjoj kategoriji, Univerzal bokserske federacije, saopštili su organizatori manifestacije.

Meč je predviđen da traje osam rundi.

Škrijelju će to biti 17. meč na profesionalnom ringu, na kojem je ostvario 13 pobjeda, od kojih osam nokautom.

Upisao je i tri poraza.

Škrijelj je kazao da spremno dočekuje borbu i da će se potruditi da titula ostane u Crnoj Gori.

“Očekujem dobru, moj protivnik je kvalitetan i iskusan borac. Ostvario je 45 pobjeda na profesionalnom ringu i ima više od 400 borbi u olimpijskom boksu. Osvajao je mnoge titule, boksovao je svuda po svijetu”, rekao je Škrijelj na konferenciji za novinare.

On je istakao da je svjestan kvaliteta i iskustva rivala, ali da je pripremao taktiku i da će se držati nje i savjeta iz ugla.

“Zadovoljan sam pripremama, trenirao sam dva puta dnevno sa trenerima Draganom Đuričkovićem i Bajramom Ademovićem. Spreman sam za meč. Prvi put nastupam u Crnoj Gori. To mi je bila želja, a biće mi i i dodatni motiv da pred svojim navijačima ostvarim pobjedu”, rekao je Škrijelj.

Govoreći o rivalu, on je kazao da je Huliakevič dobar tehničar i da se dobro kreće.

“Tempaš sam i konstantno ću ga pritiskati. Potrudiću se da nametnem svoj stil borbe i uz pomoć navijača dođem do pobjede”, rekao je Škrijelj.

Njegov rival na profesionalnom ringu ima 45 pobjeda, 18 poraza, a dvije borbe boksovao je neriješeno.

Huliakevič je naglasio da nema šta da kaže uoči borbe, već će sve što zna pokazati u ringu.

“Znamo ko je ko i koliko ko vrijedi. Spreman sam i očekujem dobar meč. Iznenađen sam ljepotom Crne Gore, morem i prirodom”, kazao je Huliakevič.

Menadžer Dalibor Ban najavio je da će na manifestaciji nastupiti još jedan crnogorski borac

Viktor Mihailović.

“Njegov rival u trećem meču na profesionalnom ringu biće Roland Orošlan iz Mađarske, koji ima dobre rezultate u olimpijskom boksu. Na manifestaciji biće održano sedam borbi, a borci dolaze iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Srbije i Izraela”, kazao je Ban.

Bokserska revića biće održana na stadionu Dečića u Tuzima u 20 sati.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS