Škerović: Crna Gora favorit protiv Švajcarske

Podgorica, (MINA) – Ženska košarkaška reprezentacija Crne Gore favorit je protiv Švajcarske i želi tu ulogu da opravda, kazala je selektorka Jelena Škerović.

Crnogorske košarkašice kvalifikacije će nastaviti sjutra u Igalu duelom sa Švajcarskom.

Crna Gora je na startu kvalifikacija pobijedila u Sarajevu selekciju Bosne i Hercegovine (91:70), dok je Švajcarska pred svojim navijačima izgubila od Luksemburga 56:48.

Škerović je kazala da vjeruje da će ekipa, uz pomoć publike, doći do drugog trijumfa u kvalifikacijama.

“Favoriti smo protiv Švajcarske, ali to moramo da pokažemo u nedjelju. Vjerujem da će publika ispuniti tribine i da će meč proteći u lijepoj atmosferi. Prvi put reprezentacija igra u Herceg Novom, a šest djevojaka, koje su iz tog grada, imaće priliku da igraju pred domaćom publikom“, rekla je Škerović.

Ona je naglasila da respektuje rivala, ali da smatra da je kvalitet na strani crnogorske reprezentacije.

“Odgledali smo utakmicu protiv Luksemburga. Najveća opasnost prijeti od dva beka koja uzimaju najviše šuteva. Međutim, kvalitet je na našoj strani“, rekla je Škerović.

Nedjeljni duel u Igalu počeće u 18 sati.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS