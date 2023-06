Škatarić zlatni, Ilinčiću bronzana medalja

Podgorica, (MINA) – Karatisti podgoričkog Omladinca prvog takmičarskog dana Svjetske lige mladih u Poreču osvojili su dvije medalje – po jednu zlatnu i bronzanu.

Zlatni je bio Veselin Škatarić u konkurenciji dječaka do 12 godina, u kategoriji do 45 kilograma.

U istoj konkurenciji, u kategoriji preko 45 kilograma, bronzanu medalju osvojio je Filip Ilinčić.

U katama (do 12 godija) nastupali su članovi Pantera Lazar Ivanović i Nikša Nikitović, ali su zaustavljeni u prvom krugu takmičenja.

