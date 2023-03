Sjutra utakmice petog kola

Podgorica, (MINA) – Utakmicama petog kola sjutra će biti nastavljeno takmičenje u Prvenstvu Crne Gore u vaterpolu.

Budva će u 19 sati i 30 minuta ugostiti Primorac, dok će u isto vrijeme u Kotoru početi duel Katara i Jadrana iz Herceg Novog.

Jadran je u dosadašnjem dijelu takmičenja ostvario maksimalan učinak.

Primorac je upisao tri, a Budva jednu pobjedu.

