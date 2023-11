Sjutra svečano otvaranje Ulcinjskog mundijala prijateljstva

Podgorica, (MINA) – Ulcinj će od sjutra do utorka biti domaćin Mundijala prijateljstva, sportske manifestacije koja će okupiti više stotina fudbalera i sportskih radnika bivše SFR Jugoslavije.

Gosti najjužnije crnogorske opštine biće i brojni drugi sportisti koji su nosili dres i pod zastravom bivše države osvajali medalje na najuznačajnijim međunarodnim takmičenjima.

Glavni incijator manifestacije je

Pavle Pepđonović, ulcinjski privrednik, bivši košarkaš i sportski radnik.

Manifestaciju su podržali privrednici, hotelijeri, ugostitelji, lokalna uprava, Turistička organizacija i zajednica, privatna i javna preduzeća i gotovo svi građani Ulcinja.

Organizator je najavio da će gosti manifestacije biti Dejan Savićević, Zvonimir Boban, Ljubomir Radanović, Ivan Gudelj, Faruk Hadžibegić, Davor Jozić, Mehmed Baždarević, Ivan Ćurković, Blaž Slišković, Enver Marić.

Od legendi jugoslovenskog sporta gosti manifestacije biće i Zoran Slavnić, Svetlana Kitić, Šaban Trstena, Mirko Vičević, Veselin Đuho, Mirko Puzović, Jasmin Mrkonja, Anto Josipović.

Manifestacija će zvanično biti otvorena sjutra u podne, na Maloj plaži, a na svečanoj ceremoniji predviđeno je predstavljanje i obraćanje gostiju.

Prethodno je planiran početak kulturnog zabavnog programa uz kafu iz najveće džezve na svijetu koja u Ulcinj stiže iz Sarajeva zahvaljujući najstarijem sarajevskom kazandžiji Nasiru Jabučaru i firmi Vispak.

U 17 sati planirana je promocija dokumentarnog filma Ćiro Blažević.

Drugi dan rezervisan je za promociju sportskog dokumentarnog filma Ulcinjski Mundijal prijateljstva – Više od igre, više od života,

U utorak planirana je revijalna utakmica fudbalskih legendi u trajanju dva puta po 20 minuta.

Organizator je za sva tri dana predvidio je zajedničke večere, druženja i obilaske turističkih potencijala Ulcinja.

