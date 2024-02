Sjutra stonoteniski turnir u znak sjećanja na Sašu Milačića

Podgorica, (MINA) – Međunarodni stonoteniski turnir za mlađe kategorije, Memorijal Saša Milačić – Podgorica open, biće održan sjutra u univerzitetskom Sportsko-kulturnom centru, saopšteno je iz podgoričkog stonoteniskog kluba Budućnost.

Navodi se da će turnir biti odigran u znak sjećanja na dugogodišnjeg takmičara i sportskog radnika, koji je dao ogroman doprinos razvoju stonog tenisa u Crnoj Gori.

Najavljeno je učešće 113 stonotenisera iz Crne Gore, Albanije i sa Kosova, koji će se nadmetati na 12 stolova.

Crnogorski stoni tenis predstavljaće stonoteniseri Budućnosti, Budima, Jedinstva, Lovćena, Spina, Gorštaka, hercegnovskog kluba Novi, Valdanosa i Kotora.

Iz Albanije potvrđeno je učešće šest klubova (Vlaznija, Elbasani, Tomori, Teuta, Tirana i Đikondi), dok četiri tima dolaze sa Kosova (PKK, Priping, Gani Maljoku i Šar).

Takmičarski dio turnira počeće u deset, dok je zvanično otvaranje planirano za 12 sati.

Milačić je bio dugogodišnji prvotimac, direktor i predsjednik Budućnosti.

Bio je i međunarodni sudija, član predsjedništva Stonoteniskog saveza SFR Jugoslavije i predsjednik Stonoteniskog saveza Crne Gore.

Za doprinos razvoju stonog tenisa kao zaslužnom sportskom radniku dodjeljena mu je titula počasnog člana Balkanske stonoteniske unije.

Milačić je preminuo od posljedica Covida 19, sredinom januara 2021. godine.

Glavni grad postuhmno ga je nagradio Zlatnom plaketom za doprinos razvoju sporta u Titogradu i Podgorici.

Milačić će ostati upamćen i kao predsjednik Stonoteniskog saveza Crne Gore koji je tokom devedesetih godina pokrenuo u Svjetskoj stonotenioskoj uniji pitanje osamostaljenja.

