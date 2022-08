Sjutra start B prvenstva Evrope

Podgorica, (MINA) – Podgorica će od sjutra do 27. avgusta biti domaćin Evropskog prvenstva B divizije za košarkašice do 16 godina, na kojem će nastupiti i reprezentacija Crne Gore, saopšteno je iz Košarkaškog saveza.

Crnogorske kadetkinje igraće u grupi B sa Bugarskom, Norveškom i Turskom.

selektor Petar Stojanović kazao je da su kadetkinje od 18. jula na okupu i da vjeruje da su spremne za nastup na šampionatu.

“Generalno mogu biti zadovoljan odrađenim pripremama, djevojke su vrijedno i posvećeno radile i mislim da smo uspjeli da popravimo dosta stvari”, rekao je Stojanović.

Govoreći o predstojećem šampionatu, on je naglasio da prije svega želi da crnogorska selekcija ostavi lijep utisak, da bude borbena i “bukvalno ostavi srce na terenu”.

“Što se tiče same grupe, dosta je teška, prvi meč igramo sa ekipom Turske koja je ujedno možda i najjači protivnik. Uspjeli smo da saznamo određene informacije o njima i definitivno se radi o kvalitetnom protivniku”, kazao je selektor.

Crnu Goru će na šampionatu predstavljati Ana Filipović, Janja Dragišić, Atina Radević, Jelena Bulajić, Valentina Vrcan, Ksenija Nišavić, Milena Vujović, Hristina Zuber, Anđela Rakočević, Nađa Drobnjak, Sanja Akšam i Ljube Andrić.

Stojanović je kazao da je generacija talentovana i da ima puno prostora za napredak.

“Sigurno da će ovo biti ogromno iskustvo za njih”, zaključio je Stojanović.

Duel Crne Gore i Turske na programu je sjutra u 18 sati i 45 minuta u Bemaks areni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS