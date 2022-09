Sjutra na Luštici finale sezone u odbojci na pijesku

Podgorica, (MINA) – Finalni turnir Bič volejbol lige /Beach Volleyball League/ biće održan sjutra na Luštici, a okupiće 12 ekipa, saopštili su organizatori.

Navodi se da će se najboljih 12 ekipa sa prethodna tri turnira nadmetati za titulu najuspješnijeg u odbojci na pijesku u Crnoj Gori.

Dosadašnji finalisti, šest ekipa, obezbijedili su direktno mjesto u četvrtfinalu završnice, a još šest tročlanih timova boriće se kroz kvalifikacije za dva mjesta u top osam.

BVB liga na Luštici održava se pod pokroviteljstvom Odbojkaškog saveza.

Nakon prošle sezone, koja je imala jedan turnir, u ljeto 2022. godine više od 100 učesnika okupilo se na tri turnira u odbojci na pijesku.

Završni dan Luštica Bay BVB lige počeće u 16 sati.

Nagradni fond turnira je 1.000 EUR.

