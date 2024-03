Sjutra karate turnir Zeta open

Podgorica, (MINA) – Internacionalni karate turnir Zeta open biće održan sjutra u sali Srednje mješovite škole u Golubovcima, najavili su organizatori.

Takmičenje će biti održano u obje takmičarske discipline, pojedinačno i ekipno, u muškoj i ženskoj konkurenciji, u uzrasnim kategorijama od poletaraca do seniora.

Očekuje se učešće više od 700 takmičara iz pet država regiona.

Početak nedjeljnog takmičenja zakazan je za deset sati.

Organizator turnira je Karate klub Kondor.

