Sjutra duel vaterpolista Jadrana i Primorca

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Jadrana i Primorca odigraće sjutra u Herceg Novom utakmicu petog kola Kupa Crne Gore.

Njihov prvi međusobni duel u Kotoru, u drugom kolu, završen je neriješeno 9:9.

Obje ekipe u dosadašnjem dijelu takmičenja ostvarile su još po tri pobjede.

Duel na Škveru počeće u 19 sati.

U drugom meču ovog kola, u subotu u 19 sati i 30 minuta, sastaće se Budva i Kataro.

Prema propozicijama, ligaški dio Kupa Crne Gore igra se po sistemu svako sa svakim, kući i na strani.

Najbolje dvije ekipe boriće se u finalu za trofej, odok će ostale dvije igrati meč za treće mjesto.

