Sjutra četvrtfinalni mečevi Kupa Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Četvrtfinalni mečevi fudbalskog Kupa Crne Gore biće odigrani sjutra.

Finalista prošle sezone, Dečić iz Tuzi, igraće u 15 sati na trening kampu Fudbalskog saveza sa Podgoricom, jedinim drugoligašem u ovoj rundi takmičenja.

Sutjeska će, sat ranije, gostovati Rudaru u Pljevljima, a u isto vrijeme tivatski Arsenal i bjelopoljsko Jedinstvo Franca sastaće se u Radanovićima.

Četvrtfinalni program zaključiće Iskra i Mornar, u 16 sati u Danilovgradu.

Četvrtfinale Kupa Crne Gore igra se na jednu utakmicu, a u slučaju neriješenog rezultata nakon isteka regularnog toka izvodiće se jedanaesterci.

