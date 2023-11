Sjutra ceremonija svečanog otvaranja

Podgorica, (MINA) – Ekipno prvenstvo Evrope u šahu zvanično će biti otvoreno sjutra, svečanom cereminijom u hotelu Splendid, saopšteno je iz Šahovskog saveza.

Predviđeno je da se gostima obrate predsjednik Šahovskog saveza, Jovan Milović, predsjednik Evropske šahovske unije Zurab Azamjparašvili i Ministars sporta i mladih Dragoslav Šćekić.

“Očekujemo istinski praznik šaha koji će još jednom u sjajnom svijetlu predstaviti Crnu Goru na šahovskoj pozornici Evrope i svijeta”, saopšteno je iz Šahovskog saveza.

U muškoj konkurenciji nastupiće 38 ekipa, dok će u konkurenciji dama nastupiti 32 ekipe.

Listu učesnika predvodi Magnus Karlsen, neprikosnoveni broj 1 na svjetskoj rejting listi, koji će nakon osam godina predvoti Norvešku na najvećoj smotri evropskog šaha.

Prvi favorit po rejtingu je reprezentacija Azerbejdžana, sa nestvarnim prosjekom od 2701 poena, a nade polažu u svoj poznati dvojac koji čine – Šahrijar Mameđarov i Tejmur Rađabov.

Drugo mjesto na listi favorita sudeći po početnom rejtingu dijele reprezentacije Rumunije i Njemačke.

Za Rumuniju će debitovati Ričard Raport i Kiril Ševčenko, a projekat rumunske federacije veoma je ambiciozan. Njemačku će predvoditi tinejdžer Vinsent Kajmer, član kluba 2700+.

Crna Gora na takmičenju nastupa sa tri reprezentacije, što je ekskluzivno pravo domaćina.

Selektor A tima Dragan Kosić opredijelio se da povjerenje ukaže petorici velemajstora Denisu Kadriću, Nikoli Đukiću, Nikiti Petrovu, Luki Draškoviću i Dragiši Blagojeviću.

“Čini se da nikada nijesmo imali bolji tim, koji na startnoj listi zauzima poziciju broj 24”, saopšteno je iz Šahovskog saveza.

Selektor B ekipe, Božidar Ivanović šansu je ukazao Aleksandru Tomiću, Andreju Šukoviću, Milošu Pečurici, Peku Đuroviću i Milu Poboru, dok će u C timu naše države nastupati: Blažo Kalezić, Marko Krivokapić, Veljko Draganić i Vuk Miletić.

U konkurenciji dama prvo mjesto tradicionalno je rezervisano za Gruziju, koja paradoksalno traži prvo zlato nakon Evropskog prvenstva u Puli, sada već davne 1997. godine.

Drugi favorit je ekipa Azerbejdžana, treća je selekcija Njemačke.

Kuriozitet je nastup tri bivše svjetske prvakinje: Aleksandre Kostenjuk, Antoanete Stefanove i Ane Ušenjine, a Kostenjuk će nastupati za reprezentaciju Švajcarske nakon što je napustila rusku federaciju.

Crmogorske dame će nastupiti u sastavu Aleksandra Milović, Nikolina Koljević, Alena Skvorcova, Mateja Popović i Milena Mosurović.

“Slijedi zaista istinski šahovski spektakl u Budvi, a generalni pokrovitelji prvenstva, koje organizuje Šahovski savez, su Vlada Crne Gore i Opština Budva. Takmičenje će biti igrano u hotelu Splendid”, piše u saopštenju.

Svečana ceremonija otvaranja zakzana je za 18 sati.

Ljubitelji šaha biće u mogućnosti da uživo prate dešavanja iz Budve.

