Sjutra atletski miting u Baru

Podgorica, (MINA) – Međunarodni atletski miting Bar 2023 biće održan sjutra na stadionu Topolica, najavili su organizatori.

Očekuje se nastup više od 300 takmičara iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Makedonije, Albanije, Islanda, Mađarske i Crne Gore.

Najvljeno je da atletičari takmičiti u 12, a atletičarke u devet disciplina.

Organizator je predvidio novčanu nagradu za najboljeg atletičara i pehar Memorijal Božidar Boro Ičević.

Biće proglašeni i najbolji u tri konkurencije – trkačke, bacačke i skakačke, kao i najbolji takmičar trke na 3.000 metara, koja predstavlja Memorijal Zoran Đikanović.

Učestvovaće i najmlađi u trci na 60 metara, a prvi put miting imaće sankcionisani karakter – učestvovaće paratletičari, koji će se nadmetati u tri discipline.

Takmičenje će početi u 13 sati.

Miting će biti održan pod pokroviteljstvom Opštine Bar i ut podršku Atletskog saveza, a u organizaciji AK Mornar.

