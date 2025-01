Siner i Šelton u polufinalu

Podgorica, (MINA) – Branilac trofeja, Italijan Janik Siner i američki teniser Ben Šelton, biće rivali u polufinalu Australijan open.

Siner je danas u Melburnu, u četvrtfinalnom meču, savladao Aleksa De Minora 3:0, po setovima 6:3, 6:2 i 6:1.

Do polufinala došao je nakon sat i 48 minuta.

Šelton je najbolji rezultat u Melburnu izborio pobjedom protiv Italijana Lorenca Sonega 3:1 (6:4, 7:5, 4:6 i 7:6).

Amerikanac je tom pobjedom izjednačio svoj najbolji rezultat na gren slem turnirima.

Prije dvije godine igrao je polufinale US opena.

U drugom polufinalu sastaće se Novak Đoković i Aleksandar Zverev.

