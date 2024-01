Simonovska sudi na finalnom turniru Lige nacija

Podgorica, (MINA) – Crnogorski internacionalni sudija, Sonja Simonovska, delegirana je za utakmice FIVB Lige nacija u muškoj i ženskoj konkurenciji, saopšteno je iz Odbojkaškog saveza.

Navodi se da će Simonovska od 21. do 26. maja suditi na mečevima prve sedmice Lige nacija u muškoj i ženskoj konkurenciji u Ankari.

Na turnirima u turskoj prijestonici, u konkurenciji odbojkaša, uz domaćina, Tursku, nadmetaće se još selekcije Poljske, Sjedionjenih Američkih država, Francuske, Slovenije, Holandije, Kanade i Bugarske.

U grupi 1 ženske lige, pored reprezentacije domaćina, su još nacionalni timovi Italije, Poljske, Japana, Njemačke, Holandije, Bugarske i Francuske.

Tokom treće sedmice Lige Nacija odbojkašica, Simonovska će biti među sudijama na turniru u Hong Kongu, u Kini, od 18. do 23. juna, gdje će u grupi 3 igrati reprezentacije Kine, Italije, Brazila, Japana, Dominikanske Republike, Holandije, Tajlanda i Francuske.

Osam utakmica završnice Lige nacija odbojkašica planirano je od 27. do 30. juna, a Simonovska dobila je povjerenje Sudijske organizacije FIVB i za taj turnir, čiji će domaćin biti Tajland.

