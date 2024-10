Simonović i Bulatović i zvanično kandidati za predsjednika

Podgorica, (MINA) – Dušan Simonović i Katarina Bulatović i zvanično kandidati su za predsjednika Crnogorskog olimpijskog komiteta.

Kandidaciona komisija COK-a utvrdila je ispravnost dokumentacije za oba kandidata, a Upravni odbor potvrdio je kandidature.

Oba kandidata potpisala su i da prihvataju kandidature za predsjednika.

Simonovića je za novi mandat kandidovalo osam, a Bulatović tri nacionalna sportska saveza.

Skupština COK-a ima 52 delegata, od kojih 36 ima pravo glasa na izboru za predsjednika – po dva iz saveza olimpijskih sportova, četiri delegata kandiduje Klub crnogorskih olimpijaca, a dva Sportska komisija.

Simonović je aktuelni predsjednik Crnogorskog olimpijskog komiteta, dok Bulatović obavlja funkciju direktorice krovne asocijacije crnogorskog sporta.

Izbori za predsjednika biće održani 25. oktobra.

