Šifrin najbrža u Jasni

Podgorica, (MINA) – Amerikanka Mikaela Šifrin pobjednica je osmog slaloma sezone, koji je za Svjetski kup alpskih skijašica vožen danas u slovačkoj Jasni.

Šifrin, koja je bila vodeća i nakon prve vožnje, do pobjede došla je u ukupnom vremenu minut, 48 sekundi i 21 stotinku.

To je njena sedma pobjeda ove sezone, ukupno 95. u Svjetskom kupu, u karijeri.

Amerikanka je ove sezone slavila na pet slalomskih trka, a najbolja je bila i u Leviju, Kilingtonu, Lincu i Flahauu.

Rezultat karijere ostvarila je Hrvatica Zrinka Ljutić, koja je nastup završila kao drugoplasirana sa 14 stotinki slabijim vremenom od pobjednice.

Pobjedničko postolje kompletirala je Šveđanka Ana Sven Larson sa zaostakom od 52 stotinke.

Njena sunarodnica Kamil Rest bila je četvrta, dok su peto i šesto mjesto osvojile Švajcarkinje Melani Milar i Mišel Žisin.

Slovakinja Petra Vlhova zbog povrede propustila je trku pred svojim navijačima.

Šifrin je vodeća u plasmanu slaloma sa 630 bodova.

Vlhova je druga sa 505, dok je Njemica Lena Dir treća sa 402 boda.

Šifrin zauzima čelnu poziciju i u generalnom plasmanu Svjetskog kupa sa 1129 bodova.

Vlhova je druga sa 802, a treća Švajcarkinja Lara Gut-Behrami sa 789 bodova.

