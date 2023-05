Sevilja i Roma sjutra za trofej Lige Evrope

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Sevilje i Rome odigraće sjutra na Puškaš areni u Budimpešti finalni meč Lige Evrope.

Španski tim sedmi put igraće za trofej tog takmičenja, nakon što je u svih šest prethodnih finala bio uspješniji i osvojio trofej 2006, 2007, 2014, 2015, 2016. i 2020. godine.

Roma je prošle godina osvojila Kup konferencija pobjedom protiv Fejnorda 1:0.

To je rimskom timu, ukoliko se se ne računa nekadašnji Kup sajamskih gradova iz 1961. godine, prvi evropski trofej.

Poražena je u finalima Kupa šampiona od Liverpula 1984. i Kupa UEFA 1991. godine od Intera.

Duel u Budimpešti počeće u 21 sat.

Bolji iz duela Sevilje i Rome izboriće plasman u Ligu šampiona naredne sezone.

Za trofej Lige konferencija 7. juna u Pragu igraće Fiorentina i Vest Hem.

Novog prvaka Evrope odlučuiće duel Mančester sitija i Intera, 10. juna na Ataturk stadionu u Istanbulu.

