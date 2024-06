Setu trofej na turniru u Beogradu

Podgorica, (MINA) – Pljevaljski Klub sjedeće odbojke Set pobjednik je memorijalnog turnira “Mirko Ugrčić” – Trofej Beograda.

Set je danas u Sportskom centru Slodes, u finalnom meču, pobijedio predstavnika Bosne i Hercegove, ekipu Čelića 2:0 (25:23 i 25:22).

Pljevaljski klub je plasman u finale izborio kao pobjednik grupe, sa dva trijumfa.

Slavio je protiv Feniksa iz Kikinde 2:0 (25:19 i 25:14) i ekipe Tigar 119 iz Banovića 2:0 (25:21 i 25:23).

Turnir u Sportskom centru Slodes okupio je šest ekipa iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Srbije.

