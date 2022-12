Set najbolji u Banja Luci

Podgorica, (MINA) – Klub sjedeće odbojke Set iz Pljevalja trijumfovao je na međunarodnom turniru u Banja Luci, dok je nastup u Laktašima završio kao trećeplasirani.

Do trofeja u Banja Luci pljevaljski odbojkaši došli su sa maksimalnim učinkom.

U grupi savladali su Kneževo 2:0 (25:20 i 25:19) i Zavidoviće 2:0 (25:23 i 25:19), dok su u finalu slavili protiv Feniksa iz Kikinde 2:0 (27:25 i 25:23).

Na turniru učestvovali su još zagrebačka ekipa Hrabri i domaćin Banja Luka.

Pljevaljski sastav u Laktašima, na memorijalnom turniru Dragan Vučić, u meču za treće mjesto pobijedio je Crvenku 2:0 (25:16 i 25:18).

Prethodno je u polufinalnom duelu poražen od Iskre iz Bugojna 2:1 (10:25, 25:21 i 25:12).

Iskra je turnir završila kao drugoplasirana, nakon što je u finalu poražena od domaćina, ekipe Laktaša.

