Senzacionalni trijumf Popova u Madoni di Kampiljo

Podgorica, (MINA) – Bugarski skijaš Albert Popov senzacionalni je pobjednik petog slaloma sezone koji je za Svjetski kup vožen u Madoni di Kampiljo.

Popov, koji je bio osmi nakon prve vožnje, do istorijskog trijumfa za bugarsko skijanje došao je

u ukupnom vremenu minut, 45 sekundi i 22 stotinke.

On je prethodno samo jednom bio na pobjedničkom postolju, prošle godine u Sjedinjenim Američkim Državama kada je bio treći.

Kao drugoplasirani završio je Švajcarac Loik Milar sa 44 stotinke zaostatak.

Uspjeh karijere je ostvario i Hrvat Samuel Kolega koji je zauzeo treću poziciju sa 46 stotinki slabijim vremenom od pobjednika.

Milar je vodeći u plasmanu slaloma sa 325 bodova i ima deset više od Henrika Kristofersena.

Vodeći u generalnom plasmanu Svjetskog kupa je Marko Odermat sa 630 bodova.

Kristofersen je drugi sa 514, dok je MIlar treći sa 394 boda,

Najbolji skijaši takmičenje u Svjetskom kupu nastaviće 11. i 12. januara u švajcarskom Adelbodenu.

