Sekretarijat za kulturu i sport donirao lopte osnovnim školama

Podgorica, (MINA) – Sekretarijat za kulturu i sport Podgorice donirao je lopte, kao osnovni rekvizit za bavljenje sportom, svim osnovnim školama sa teritorije Glavnog grada.

Doskorašnja sekretarka tog organa gradske uprave, Ana Medigović, uručila je predstavnicima 23 osnovne škole – 17 gradskih i prigradskih i šest seoskih lopte za najpopularnije sportove – fudbal, košarku, odbojku i rukomet.

Bila je to posljednja akcija Sekretarijata pod tim imenom, s obzirom da će ubuduće u Glavnom gradu zasebno djelovati Sekretarijati za sport i kulturu.

Medigović je kazala da će donacija mnogo značiti osnovcima, ali i njihovim nastavnicima u namjeri da se bave sportom i upražnjavaju zdrave stilove života.

“To je samo jedna u nizu inicijativa Sekretarijata za kulturu i sport. U martu smo svim fudbalskim klubovima poklonili tekbol stolove, dok smo u prethodne tri godine rekvizite i opremu donirali svim fudbalskim, karate, kik boks, rukometnim i džudo klubovima sa teritorije Glavnog grada. U humanitarnim akcijama podržali smo rad Instituta za bolesti djece KCCG, Resursni centar za djecu i mlade Podgorica, Zavod Komanski most i Resursni centar za obrazovanje i osposobljavanje 1. jun”, kazala je Medigović.

Pomoćnik sekretarke za poslove sporta, Miloš Antić, zahvalio se kolegama iz odsjeka kulture, a posebno sekretarki Medigović na razumijevanju, povjerenju i podršci u prethodnom periodu.

On joj je poželiosreću u daljem radu, uz uvjerenje da će budući Sekretarijat za sport na sličan način uticati na poboljšanje uslova za naše sportiste, prvenstveno one najmlađe.

“Svrha nabavke tih sportskih rekvizita je da se našim najmlađim sugrađanima omogući lakše ovladavanje vještinama kroz školski sport, koji predstavlja bazu podgoričkog i crnogorskog sporta. Nadamo se da će lopte poslužiti svrsi i pomoći u pripremi, između ostalog, i za narednu, tradicionalnu Ligu osnovnih škola Podgorice”, rekao je Antić.

