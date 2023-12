Šćekić: Paraolimpijski komitet će opravdati ukazano povjerenje

Podgorica, (MINA) – Ministar sporta i mladih Dragoslav Šćekić zahvalio se predsjedniku Međunarodne federacije sportova sa smetnjama vida (IBSA) Ilgaru Rahimovu što su odabrali Crnu Goru za domaćina Evropskog prvenstva i naglasio da je siguran će Paraolimpijski komitet opravdati ukazano povjerenje.

Šćekić je ugostio je danas Rahimova i predsjednika Paraolimpijskog komiteta Igora Tomića, povodom Evropskog prvenstva A divizije u golbalu koje će danas početi u Podgorici.

On je naglasio da je Vlada Crne Gore već krenula u određene reforme jer shvata važnost teme kroz mozaik mladih i sporta i odgovornost socijalnih ponašanja.

“U obavezi smo stvoriti uslove za što kvalitetniji život naših građana, a posebno ljudi kojima je pomoć najpotrebnija. Stvaranje uslova, osim onih osnovnih koje smo dužni stvoriti, podrazumijeva i posebne kako bi svi građani imali priliku za kvalitertsan život”, rekao je Šćekić.

On je goste upoznao da je Ministarstvo sporta i mladih, u saradnji sa lokalnim upravama, krenulo u projekat adaptacije i rekonstrukcije sportskih dvorana i terena, koji će biti prilagođeni za treninge paraolimpijaca.

Šćekić je kazao da vjeruje da će Vlada, ali i međunarodne organizacije, podržati naredne projekte, u kojima je planirano da svi rekonstruisani i adaptirani sportski tereni i dvorane budu prilagođeni za trening paraolimpijaca.

Rahimov je naglasio da su svi u obavezi da stvaraju takve prilike i bolje uslove za paraolimpijce.

“Saradnja sa vama i reforme na tom polju nijesu naša obaveza samo iz ugla sporta, već i iz domena ljudskosti. Ukoliko se ne stvore uslovi za te ljude postoji velika vjerovatnoća da će se oni samoizolovati od društva i krenuti stranputicom. To je naša odgovornost ”, poručio je Rahimov.

On je istakao da kao reformator prepoznaje u Ministarstvu sporta i mladih i ministru Šćekiću partnera i obećao podršku i partnerstvo IBSA u reformama.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS