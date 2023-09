SC Derbiju i drugi duel protiv Podgorice

Podgorica, (MINA) – Košarkaši SC Derbija pobijedili su večeras u Bemaks areni, u kontrolnom meču, ekipu Podgorice 95:73.

SC Derbiju pripao je i prvi međusobni duel 74:68.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Nikola Pavlićević sa 17, Tomislav Ivišić je ubacio 12, dok su sa po deset poena meč završili Kenan Kamenjaš i David Mirković.

U ekipi Podgorice najbolji je bio Marko Kljajević sa 21, dok je Filip Anđušić dodao 12 poena.

