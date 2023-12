SC Derbiju gradski derbi

Podgorica, (MINA) – Košarkaši SC Derbiju pobijedili su večeras u Podgorici ekipu Budućnost Volija 94:82, u utakmici 13. kola Admiralbet ABA lige.

To je drugi trijumf SC Derbija ove sezone, nakon što su bili bolji i u polufinalu Superkupa.

SC Derbi je nadigrao favorita i sada ima samo jedan trijumf manje od na papiru kvalitetnije i mnogo skuplje ekipe Budućnosti.

Pobjednik duela odlučen je sredinom posljednje četvrtine, kada je SC Derbi stigao do prednost od 11 poena (82:71).

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Kenan

Kamenjaš sa 26, David Mirković je upisao 17 poena, uz devet uhvaćenih lopti.

U Budućnosti najbolji je bio Andrija Slavković sa 20 poena.

Seriju poraza nastavio je Mornar, koji je u Baru izgubio od FMP-a 77:75.

To je osmi uzastopni poraz barskog tima u regionalnom takmičenju ove sezone.

