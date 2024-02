SC Derbi ubjedljiv u Novom Mestu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši SC Derbija pobijedili su danas u Novom Mestu ekipu Krke 97:72, u utakmici 19. kola Admiralbet ABA lige.

Podgorički tim upisao je drugi uzastopni, ukupno deveti trijumf ove sezone.

SC Derbi je u Novom Mestu opravdao ulogu favorita, već u prvoj četvrtini stekao je dvocifrenu prednost i bez većih problema došao do pobjede.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Emir Hadžibegović sa 20, Mateo Drežnjak ubacio je 18, a Luka Bogavac 15 poena.

U slovenačkom timu najbolji je bio Miha Cerkvenik sa

18 koševa.

Pobjede su juče ostvarili i ostali crnogorski predstavnici.

Budućnost je u Podgorici savladala Crvenu zvezdu 84:62, dok je Mornar u Baru slavio protiv Cibone 88:85 i ostao u trci za opstanak.

