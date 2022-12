SC Derbi ubjedljiv protiv Igokee

Podgorica, (MINA) – Košarkaši SC Derbija pobijedili su večeras u Podgorici ekipu Igokee 104:85 (21:22, 38:23, 23:12 i 22:28), u premijernom meču 13. kola Admiralbet ABA lige.

Podgorički tim do pete pobjede ove sezone vodili su Flečer Megi sa 18 i Tomislav Ivišić sa 16 poena.

Dvocifreni su bili i Nikola Pavlićević sa 15, Danilo Tasića sa 13 i Emir Hadžibegović sa 11 poena.

U ekipi iz Laktaša najbolji je bio Brajan Kraford sa 25 koševa.

Budućnost Voli će u petak u Čačku igrati protiv Borca, dok će Mornar Barsko zlato narednog utorka ugostiti FMP.

