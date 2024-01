SC Derbi ubjedljiv i protiv Albe

Podgorica, (MINA) – Košarkaši SC Derbija savladli su večeras u Podgorici ekipu Albe iz Berlina 82:48, u utakmici drugog kola A grupe evroliginog Adidas Next Generation turnira.

To je drugi trijumf podgoričkog tima na turniru, nakon što je ranije danas savladao francuski Šole 86:72.

SC Derbi je do pobjede vodio Maruan Čičić sa 21, David Mirković je ubacio 11, a po poen manje Vladimir Komnenović i Petar Kažić.

U berlinskoj ekipi Nevio Benefeld sa 14 koševa.

SC Derbi će u trećem kolu, sjutra u 15 sati i 45 minuta, igrati protiv ekipe Next Generation team Podgorica.

Najuspješnija ekipa iz Podgorice kvalifikovaće na završni turnir koji je predviđen tokom Fajnal-fora u Berlinu.

