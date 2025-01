SC Derbi u Čačku protiv Borca

Podgorica, (MINA) – Košarkaši SC Derbija igraće sjutra u Čačku protiv Borca utakmicu 15. kola Admiralbet ABA lige.

SC Derbi je u seriji od šest poraza, a u dosadašnjem dijelu takmičenja ima svega četiri pobjede.

Bez trijumfa je od 11. novembra i pobjede protiv Mornar Barskog zlata.

Isti učinak ima i Borac, koji je u prošlom kolu protiv Cibone prekinuo seriju od šest vezanih poraza.

Trener Petar Mijović kazao je da podgorički tim očekuje težak i izuzetno značajan meč.

“Borac je veoma iskusan tim, u kojem su zbog manjeg fonda igrača uloge jasno iskristalisane”, rekao je Mijović.

Prema njegovim riječima, Dinte Boldvin i Paulius Valinskas su glavne opcije u dijelu kreacije i poenterskog učinka.

“Marko Jošilo i Marko Pavićević kao tandem na pozicijama četiri i pet, uz ostatak tima čine iskusan i sasatv koji zna da igra”, rekao je Mijović.

On je naglasio da je recept za pobjedu u Čačku timska odbrana, posebno u bazičnim situacijama.

Plej Igor Drobnjak smatra da je za podgoričke košarkaše najvažnije da budu maksimalno fokusirani od početka meča.

“Vjerujem da smo spremni, da smo prošlu utakmicu odigrali dobro u određenim momentima. Znamo koliko je teško slaviti u Čačku, ali vjerujemo u sebe i da možemo donijeti prvu pobjedu sa gostovanja”, rekao je Drobnjak.

Subotnji duel u Čačku počeće u 17 sati.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS