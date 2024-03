SC Derbi slavio protiv FMP-a

Podgorica, (MINA) – Košarkaši SC Derbija pobijedili su večeras u Podgorici ekipu FMP-a 94:85, u utakmici 22. kola Admiralbet ABA lige.

SC Derbi je upisao 11. trijumf i ostao u trci za

doigravanje.

Odlučujuću prednost domaćin je stekao sredinom posljednje četvrtine, serijom 10:1 poveo je 80:70, a nakon trojke Matea Drežanjaka razlika je iznopsila 86:72.

Drežnjak je bio najefikasniji sa 26 poena, Emir Hadžibegović je ubacio 18, a poen manje Tomislav Ivišić.

Na drugoj strani Rebec je ubacio 19, a Novak 14 poena.

Budućnost je u subotu u Ljubljani savladala Cedevita Olimpiju 80:72, dok je Mornar dan ranije poražen od Splita 87:75.

