SC Derbi slavio protiv Cedevita Olimpije

Podgorica, (MINA) – Košarkaši SC Derbija pobijedili su večeras u Podgorici ljubljansku Cedevita Olimpiju 82:78, u utakmici 18. kola Admiralbet ABA lige.

Podgorički tim upisao je osmi trijumf i prekinuo seriju od četiri poraza.

Gosti u Podgorici nijesu opravdali ulogu favorita, iako su u većem dijelu meča bili u vođstvu.

Na tri minuta i 40 sekundi prije kraja vodili su 74:68, nakon čega je uslijedila serija od 9:0 SC Derbija za vođstvo od 77:74, koje je 58 sekundi prije kraja iznsilo 79:75.

Cedevita Olimpija je sa tri vezana poena smanjila na 79:78, ali do kraja nije uspjela da napravi preokret.

Najefiaksniji u pobjedničkom timu bnio je Mateo Drežnjak sa 24, Vasilije Baćović je ubacio 15, Luka Bogavac 11, a poen manje Tomislav Ivišić.

U ekipi iz Ljubljane, koja je doživjela šesti poraz, bolji od ostalih bili su Karlo Marković sa 15 i Džastin Kobs sa 13 poena.

