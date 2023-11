SC Derbi sjutra protiv Krke

Podgorica, (MINA) – Košarkaši SC Derbija igraće sjutra u Podgorici protiv SC Derbija utakmicu šestog kola AdmiralBet ABA lige.

Podgorički tim, pobjednik ABA Superkupa, nakon pet odigranih kola ima skor od tri pobjede i dva poraza.

Krka, koja je u ponedjeljak u Baru poražena od Mornara, upisala je svega jedan trijumf.

Trener Andrej Žakelj kazao je da podgorički klub očekuje teška utakmica protiv tima koji je veoma neugodan.

“Igraju sa dosta energije, trčanja. Izuzetno su opasni što su pokazali i na posljednjoj utakmici u Baru, gdje su bili na pragu pobjede”, kazao je Žakelj za klupski sajt.

On je naglasio da podgorički košarkaši moraju poštovati dogovor sa treninga i priprema i odigrti fokusirano i energetski na visokom nivou.

“Želja za pobjedom mora da bude prisutna od prvog minuta, a ne smijemo da dozvolimo oscilacije u igri i samo tako ćemo doći do novih bodova”, zaključio je Žakelj.

Duel u dvorani Morača počeće u 19 sati.

Mornar Barsko zlato će u subotu biti gost Cibone, dok će Budućnost Voli u nedjelju u Beogradu igrati sa Crvenom zvezdom.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS