SC Derbi sjutra gost Splita

Podgorica, (MINA) – Košarkaši SC Derbija igraće sjutra protiv Splita na startu nove sezone Admiralbet ABA lige.

Trener podgoričkog sastava Andrej Žakelj kazao je da njegov tim čeka početak sezone nakon odličnog pripremnog perioda u avgustu i septembru i osvajanja Superkupa.

“Sve to moramo da zaboravimo, da to ostane iza nas. Moramo da se fokusiramo na ono što je za nas bitnije a to je svakako ABA liga. Počinjemo sa Splitom koji je sastavio sasvim solidan, dobar tim, sa dobrim trenerom i sigurno da imaju svoje ambicije”, rekao je Žakelj.

On je naglasio da se moraju baviti svojim igrama, problemima i dobrim stvarima.

“Da pokušamo da budemo još bolji. Spremamo se kao i za svaki meč, izuzetno je važno održati fokus i energiju kao u prethodnom periodu i uz takav pristup možemo da igramo protiv svakog, pa tako i na gostujućem terenu protiv Splita”, rekao je Žakelj.

Prošle sezone SC Derbi dobio je oba međusobna duela u ABA lige.

U Splitu slavio je 85:82, dok je u Podgorici bilo 96:84.

Bek šuter Mateo Drežnjak kazao je da je cilj da u Splitu ponove izdanja sa turnira Superkupa.

“Spremamo se za meč sa Splitom koji je ove sezone dosta promijenio ekipu, imaju novog trenera i dosta novih igrača. Na nama je da ponovimo, koliko možemo, izdanje iz Superkupa, da igramo jako i opušteno. Vjerovatno se sad od nas očekuje da slavimo u ovakvim mečevima, i sami to želimo, ali sigurno neće biti lako već u prvom kolu”, rekao je Drežnjak.

Duel u Splitu počeće u 18 sati.

