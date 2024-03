SC Derbi sjutra domaćin Partizanu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši SC Derbija ugostiće sjutra u dvorani Morača beogradski Partizan, u utakmici 24. kola Admiralbet ABA lige.

Partizan je prvi međusobni duel dobio 99:76, ali je SC Derbiju pripao meč na otvaranju sezone, u finalu Superkupa.

Podgorički tim može se pohvaliti i pobjedom na startu prošlogodišnje četvrtfinale serije plej-ofa u Beogradu.

Trener Dejan Jakara kazao je da je predstojeći meč izuzetno značajan za oba tima.

“Gledajući naše preostale tri utakmice u ABA ligi neko bi rekao da smo već otpisani. Međutim, mi se nećemo predati dok imamo šanse za plej-of. Svi znamo ko je Partizan, da su oni jedni od favorita za titulu u ABA ligi”, rekao je Jakara.

Komentarišući rivala, on je kazao da je teško igrati protiv Partizana jer se igrači odlično kreću bez lopte, u napadu imaju vrhunski “spejsing” i brzo kažnjavaju svaku grešku odbrane.

“Partizan je jedna od boljih, ako ne najbolja šuterska ekipa u Evroligi. Naravno, taj talenat kad sklopiš sa trenerom Željkom Obradovićem, dobiješ najbolji napad. Moramo da se borimo za svaku loptu ako želimo da iznenadimo. Ne smijemo njima pustiti lagane poene iz tranzicije i svaki defanzivni skok mora biti kao da je skok za pobjedu”, poručio je Jakara.

SC Derbi je u dosadašnjem dijelu regionalnog šampionata ostvario 11 pobjeda.

Bek šuter podgoričkog tima, Mateo Drežnjak, kazao je da je poznato da im je predstojeći rival jedan od najboljih timova u ABA ligi.

“Nama je svaka utakmica bitna za ulazak u plej-of tako da i u ovoj dajemo sve od sebe da probamo da dođemo do pobjede. Protiv ovakvih ekipa kao što je Partizan moramo odigrati bez greške i sa velikom energijom ako mislimo da pobijedimo. Motivacije nam ne fali i spremni dočekujemo utakmicu, željni igre i nadigravanja sa kvalitetnijim protivnikom”, rekao je Drežnjak.

Nedjeljni duel u dvorani Morača počeće u 17 sati.

