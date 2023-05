SC Derbi sjutra domaćin Partizanu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši SC Derbija igraće sjutra u Podgorici protiv Partizana revanš utakmicu četvrtfinala plej-ofa Admiralbet ABA lige.

Podgorički tim prvi međusobni duel u Beogradu dobio je 84:83.

Duel u dvorani Morača počeće u 19 sati.

U četvrtfinalu igra se na dvije pobjede.

Pobjednik duela između SC Derbija i Partizana u polufinalu igraće protiv Cedevita Olimpije, koja je u četvrtfinalu bila bolja od FMP-a.

U drugom polufinalu Crvena Zvezda pobijela je u nedjelju u prvoj utakmici Budućnost Voli 93:55 i povela sa 1:0 u seriji.

