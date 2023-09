SC Derbi rival Budućnost Volija u polufinalu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši SC Derbija biće rival Budućnost Volija u polufinalu Superkupa ABA lige.

SC Derbi je večeras u dvorani Morača, u četvrtfinalnom meču, pobijedio FMP 93:75 (24:15, 22:18, 25:18 i 24:22).

Budućnost Voli je ranije danas nastup u polufinalu izborila pobjedom protiv Zadra 70:58 (15:14, 18:13, 17:13 i 20:18).

SC Derbi je neočekivano lako slavio protiv FMP-a, već u prvoj četvrtini stekao je dvocifrenu prednost (24:13), koja je u posljednjem dijelu iznosila i 24 poena (80:56) u 34. minutu.

Podgorički sastav do pobjede vodili su

Nikola Pavlićević, Tomislav Ivišić i Obri Dokins sa po 13, Mateo Drežnjak ubacio je 11, a po poen manje David Mirković i Kenan Kamenjaš.

U ekipi FMP-a najbolji je Nejt Votson sa 15 koševa.

Polufinalni duel Budućnost Volija i SC Derbija počeće u 21 sat.

U drugom polufinalu, u 18 sati, sastaće se Partizan i Igokea.

Partizan je u četvrtfinalu eliminisao Megu 89:78, dok je Igokea slavila protiv Cedevita Olimpije 75:65.

