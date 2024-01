SC Derbi izgubio meč za finale

Podgorica, (MINA) – Košarkaši SC Derbija poraženi su danas u Podgorici od Next Generation tima 85:83, u utakmici trećeg kola Evroliginog Adidas Next Generation turnira.

To je prvi poraz podgoričkog tima na turniru, nakon pobjeda protiv Šolea i Albe.

Izabranici Petra Mijovića imali su sredinom posljednje četvrtine, u meču za prvo mjesto i plasman u finale, sedam poena prednosti (72:65).

U samom finišu dozvolili su da preokrene rezultat i dođe do pobjede.

SC Derbi je imao nekoliko šansi da dođe do izjednačenja ili preokreta, ali je u dva navrata neprecizan bio David Mirković.

Mirković je meč završio sa 29 koševa i 19 skokova.

Dabl-dabl imao je i Maruan Čičić sa 20 poena i deset uhvaćenih lopti, a dvocifren je bio i Vladimir Komnenović (14).

Grk Elefterios-Kosmas Liotopulos je predvodio Next Generation tim sa 26, dok je crnogorski košarkaš Danilo Nikezić za manje od deset minuta na parketu upisao tri poena i dva skoka.

Next Generation će u finalu igrati sa pobjednikom večerašnjeg duela Bajerna i Real Madrida.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS