SC Derbi bolji od Splita

Podgorica, (MINA) – Košarkaši SC Derbija pobijedili su večeras u Podgpori ekipu Splita 96:84, u utakmici 21. kola Admiralbet ABA lige.

Podgorički tim do desetog trijumfa vodili Danilo Tasić sa 21 i Flečer Megi sa 20, Mateo Drežnjak je ubacio 17, a Emir Hadžibegović 15 poena.

U ekipi iz Splita najbolji je bio Dominik Mavra sa 24 koša.

Pobjedu su ostvarili i košarkaši Budućnost Volija u Zagrebu protiv Cibone 87:83 i Mornar Barskog zlata u Baru protiv čačanskog Borca 104:99.

