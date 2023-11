SC Derbi bolji od Krke

Podgorica, (MINA) – Košarkaši SC Derbija pobijedili su večeras u Podgorici ekipu Krke 84:70, u utakmici šestog kola AdmiralBet ABA lige.

To je četvrti trijumf podgoričkog tima, dok je ekipa iz Novog Mesta sa samo jednim trijumfom u dosadašnjem dijelu regionalnog takmičenja.

Pobjednik ABA Superkupa opravdao je ulogu favorita, a odlučujuću prednost stekao je u trećoj četvrtini.

SC Derbi je u 28. minutu poveo 57:44, dok je u 35. minutu razlika iznlosila 16 poena (73:57).

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Kenan Kamenjaš sa 21, Igor Drobnjak je ubacio 12, dok je poen manje ubacio Mateo Drežnjak.

U slovenačkoj ekipi najbolji je bio Jan Špan sa 15 poena.

Mornar Barsko zlato će u subotu biti gost Cibone, dok će Budućnost Voli u nedjelju u Beogradu igrati sa Crvenom zvezdom.

