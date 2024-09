Savićević i Husović svečano otvorili svlačionice na stadionu u Rožajama

Podgorica, (MINA) – Predsjednici Fudbalskog saveza Dejan Savićević i Opštine Rožaje Rahman Husović svečano su danas otvorili pomoćni objekat na stadionu Bandžovo brdo.

Pomoćni objekat, u kojem se nalaze svlačionice i ostali sadržaji, za potrebe trenažnog procesa i odigravanja utakmica koristiće sve kategorije Fudbalskog kluba Ibar.

Savićević je kazao da očekuje da će ta investicija na gradskom stadionu dati podstrek za razvoj FK Ibar i fudbala u tom gradu.

“Drago mi je što je završen objekat, u gradu u kojem je Fudbalski savez Crne Gore završio prvu investiciju nakon prijema u Svjetsku i Evropsku fudbalsku asocijaciju. Sada smo otvorili nove svlačionice, koje će, nadam se, dati novi podstrek za razvoj FK Ibar i fudbala u ovom gradu jer Rožaje to zaslužuje”, kazao je Savićević.

Fudbalski savez finansirao je 85 odsto investcije koja je iznosila 400 hiljada EUR, dok je ostatak pokrila opština Rožaje.

Husović je pohvalio saradnju sa FSCG, podsjećajući da ona traje još od 2007. godine.

“Vjerujem da je ovo danas upotpunilo klupsku infrastrukturu koja je neophodna za postizanje što boljih rezultata kluba. U narednom periodu želimo da partnerskim odnosom uđemo u izgradnju glavne tribine koja će zaokružiti pravi sportski kompleks na Bandžovom brdu, kako bi, osim uspjeha fudbalskog kluba, mogli i da se upišemo na mapu sportskog turizma jer u neposrednoj blizini terena je i sportska dvorana”, rekao je Husović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS