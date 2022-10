Saljiu u finalu, Damjanović i Bjelajac za bronzane medalje

Podgorica, (MINA) – Crnogorski karatista Emre Saljiu plasirao se u finale, dok će se Jovana Damjanović i Ognjen Bjelajac boriti za bronzane medalje na Svjetskom prvenstvu za kadete, juniore i mlađe seniore u turskoj Konji.

Saljiu je danas u polufinalnom meču kategorije do 76 kilograma, sudijskim izjašnjavanjem, pobijedio Vedija Sašuija iz Maroka (0:0).

Junior Omladinca prethodno je na putu do finala eliminisao Alesandra Bjađonija iz Južnoafričke Republike 2:0, Jusufa Faraga iz Egipta 3:2, Frančeska Hesusa Garsiju iz Meksika 6:0 i u meču za polufinale Kemala Nezirića iz Bosne i Hercegovine 1:0.

Rival u subotnjem finalu biće mu Adin Saif Fares Bani iz Jordana.

Saljiu je plasmanom u finale obezbijedio prvu medalju za Crnu Goru na Svjetskom prvenstvu u Konji.

Priliku da se bori za pobjedničko postolje i bronzanu medalju u kadetskoj konkurenciji imaće Jovana Damjanović, u kategoriji do 54 kilograma.

Ona je na startu pobijedila Italijanku Siriju Lućani 4:0, dok je u drugom kolu poražena od Maise Ksantini iz Tunisa 2:0, koja je plasmanom u finale povukla u repasaž.

U repasažu kadetkinja Omladinca eliminisala je Korinu Klarić iz Hrvatske 4:1, Dou El Mačuut iz Maroka 1:0 i Lajal Aljarah iz Jordana 3:0.

Protivnica u subotnjem meču za treće mjesto i bronzanu medalju biće joj Njemica Aleksandra Volf.

Junior Ognjen Bjelajac, u kategoriji do 61 kilogram, šampionat je počeo sa tri pobjede protiv Salmana Alirzajeva iz Azerbejdžana 2:0, Holanđanina Nika Van Der Vejdea 5:0 i Švajcarca Roberta Žosta 4:3.

U meču za polufinale poražen je od Abdulaziza Alsaifa 2:1 iz Saudijske Arabije.

Alsaif je u nastavku šampionata bio bolji i od Luke Pejića iz Bosne i Hercegovine i plasmanom u finale povukao Bjelajca u repasaž.

Član Omladinca borbu za medalju izborio je pobjedom u repasažu protiv Letonca Anrija Kristonsa Petersonsa 1:0.

Za plasman na pobjedničko postolje boriće se protiv Pejića iz Bosne i Hercegovine.

Na korak od borbe za medalju zaustavljen je

Lazar Potpara (preko 76).

Junior nikšićkog Fokusa slavio je protiv Letonca Artursa Nipansa 2:0 i Argentica Franciska Salsenka 2:0, a u trećem kolu izgubio je od Jusufa Erena Temizela iz Turske 3:2, koji ga je plasmanom u finale povukao u repasaž.

Potparu je od borbe za medalju odvojio poraz od Omara Halilovića iz Bosne i Hercegovine 1:0.

Halilović je odlučujući poen osvojio u posljednjoj sekundi meča.

Dobar nastup imala je i juniorka Helena Backović u kategoriji do 48 kilograma, eliminisala je Jaldu Nagibeiranvand iz Irana 2:1 i Saru Duka iz Sjeverne Makedonije 7:0, a u meču za plasman u polufinale poražena je od Italijanke Eme Koleti 3:1.

Italijanka nije uspjela da se domogne finala, čime je i crnogorsku reprezentativku ostavila bez repasaža.

Bez pobjede šampionat su završili kadetkinja Una Raković (do 47) i juniori Balša Vojinović (do 55) i Andrija Danilović (do 68).

Raković je u prvom kolu bila slobodna, dok je u drugom poražena od Italijanke Ludovike Leđitimo 2:1.

Na startu odmarao je i Vojinović, a u drugom kolu izgubio je od Rumuna Andreja Alfonsa Dragulina.

Borba je završena neriješeno 3:3, ali je pobjeda pripala rumunskom karatisti zbog prvog osvojenog poena.

Danilović je, nakon što je bio slobodan u prvom kolu, poražen u drugom od Poljaka Lukaša Bankovskog 1:0.

Sjutra, trećeg takmičarskog dana, na tatamiće juniorke do 59 i preko 59, mlađi seniori do 60, 67, 75 i 84 i preko 84 i mlađe seniorke do 50, 55, 61, 68 i preko 68 kilograma.

Od crnogorskih predstavnika za medalje boriće se juniorka Lea Marić (do 59), mlađi seniori Matija Bojić (do 60), Stefan Bajić (do 75), Nemanja Mikulić (do 84) i Nemanja Jovović (preko 84) i mlađe seniorke Jovana Stojanović (do 68) i Milena Jovanović (preko 68).

