Šahistima Elektroptivrede dupla kruna

Podgorica, (MINA) – Šahisti nikšićke Elektroprivrede i zvanično pobjednici su Premijer lige u šahu za 2022. godinu.

Nikšićki klub je ove godine osvojio duplu krunu, nakon što je slavilo i u Kupu Crne Gore.

Elektroprivreda je do trofeja došla sa osam pobjeda i remije, koji je upisala u posljednjem kolu.

Duel protiv Mladosti, koji nije imao rezultatski imperativ, završen je miroljubivo, rezultatom 3:3.

Za pobjedničku ekipu su nastupali crnogorski reprezentativci i velemajstori Denis Kadrić i Luka Drašković, a ljubitelje šaha u našoj državi može radovati njihova forma pred Olimpijadu, koja 28. jula počinje u indijskom Čenaju.

Velemajstor iz Vršca i dugogodišnji član Elektroprivrede Boban Bogosavljević je na trećoj tabli ostvario sjajan rezultat i sa skorom 7/8 značajno doprinio osvajanju titule.

Veliki doprinos su svojim igrama pružili i internacionalni majstori Stefan Mijović i Boro Miljanić, fide majstori Jovan Milović i Božidar Kisić, devetnaestogodišnji Vuk Miletić i kapiten i sekretar kluba Željko Mijanović.

Crnogorac sa Cetinja se morao zadovoljiti srebrenim medaljama, a ekipa u kojoj su bili iskusni velemajstori Miloš Perunović i Dragan Kosić, biseri crnogorskog saha Milo Pobor i Peko Đurović, uz iskusne Bogdana Podlesnika i Miloša Pečurica, napravila je odličan rezultat.

Potpis na srebro je stavljen pobjedom protiv 7. Oktobra 5,5-0,5.

Posljednje kolo riješilo je i pitanje osvajača bronzane medalje, koja je pripala šahistima Budućnosti koji su sa maksimalnih 6:0 savladali ekipu Rudara iz Pljevalja.

Njihov konkurent, Herceg Novi, istim rezultatom savladao je Prosvjetu.

Obje ekipe su imale po 18 bodova, ali je Budućnost do bronze došla zahvaljujući većem broju osvojenih poena (35,5 – 35).

U duelu za peto mjesto, Mimoza je savladala Omladinac 4:2.

Iz lige su ispale ekipe 7. Oktobra i Rudara.

Nagrade najboljima uručio je predsjednik Skupstine Šahovskog saveza, Dragan Popadić.

Sudijski posao je bez problema obavio iskusni tandem Igor Vujačić i Zoran Peruničić.

Organizator takmičenja, koje je održano u cetinjskom hotelu Grand, bio je Šahovski savez, a pokrovitelj Ministarstvo sporta i mladih.

