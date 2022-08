Šahisti remizirali sa Poljskom, šahistkinje pobijedile Egipat

Podgorica, (MINA) – Muška šahovska reprezentacija Crne Gore remizirala je sa Poljskom, dok je ženska selekcija savladala favorizovani Egipat u osmom kolu 44. Šahovske olimpijade u Indiji.

Šahisti su podijelili bodove sa petim nosiocem, zablistao je Denis Kadrić na prvoj tabli, koji je bijelim figurama nadigrao Radoslava Vojtašeka (2706).

Kadrić je stekao minimalnu prednost u otvaranju, koju je postepeno uvećavao, a filigranskom tehnikom u topovskoj završnici ostvario veliku pobjedu protiv poljskog igrača koji je godinama u vrhu svjetskog šaha.

“Nikola Đukić je bez većih problema crnim figurama remizirao Kaspera Piruna, pruživši sjajnu igru. Slobodan dan je prijao Luki Draškoviću koji je danas pokazao zašto je postao velemajstor. Drašković je bijelim figurama remizirao sa mnogo bolje rejtingovanim Vojšehom Morandom”, saopšteno je iz Šahovskog saveza.

Prvi poraz na turniru velemajstora Dragiše Blagojevića, označio je podjelu bodova, ali to ne umanjuje dosadašnju sjajnu igru crnogorskog reprezentativca, koji je danas popustio u pozicionom nadigravanju i jednakoj poziciji.

Veliki uspjeh šahovske reprezentacije upotpunila je pobjeda šahistkinja protiv favorizovanog Egipta.

“Aleksandra Milović je taktičkim udarom stekla prednost u ranoj fazi partiji, a zatim je ulovila protivničkog kralja u matnu mrežu. Mlada Nikolina Koljević je uspjela da iskoristi grešku protivnice i prevede jednaku poziciju u dobijenu i ostvari pobjedu. Pečat na pobjedu je stavila sedamnaestogodišnja Mateja Popović”, piše u saopštenju.

U devetom kolu šahisti se sastaju sa reprezentacijom Škotske, dok šahistkinje čeka duel sa reprezentacijom Hrvatske.

