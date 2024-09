Šahisti pobijedili Francusku i zadržali maksimalan učinak na Olimpijadi

Podgorica, (MINA) – Muška šahovska reprezentacija Crne Gore pobijedila je Francusku 2,5-1,5 i zadržala maksimalan učinak i nakon trećeg kola 45. Šahovske Olimpijade u Budimpešti.

Francuska je jedan od favorita, a predvodi je Maksim Vašije Lagrav, jedan od najboljih šahista današnjice

Početak meča obilježio je remi na prvoj tabli, između Denisa Kadrića i Lagrava.

Sklopljan je uremi i u partiji izmeđe Luke Draškovića i Maksima Lagardea nakon obostrano korektne igre.

U tom momentu inicijativa u ostalim duelima bila je na strani Nikole Đukića i Nikite Petrova.

Petrov je pojačavao svoju poziciju protiv prošlogodišnjeg omladinskog šampiona svijeta Marka Andrijea Mauricija, a kada je došao u dobijenu poziciju, Nikola Đukić je remizirao sa Laurenom Frosineom.

Petrov nije propustio ukazanu šansu i na kraju je efektnim matom, skakačem, stavio pečat na veliku pobjedu crnogorske reprezentacije protiv jednog od najvećih favorita na Olimpijadi.

Slavlje i uspješan dan upotpunile su i šahistkinje, koje su upisale drugi trijumf savladavši Jamajku rezultatom 3,5-0,5.

Aleksandra Žerebcova je dovela crnogorsku reprezentaciju u vođstvo pobjedom na prvoj tabli, a Nikolina Koljević je, svojom trečom pobjedom u isto toliko kola, najavila trijumf reprezentacije.

Na 3-0 povisila je Aleksandra Milović koja je u efektnom matnom napadu savladala Rehanu Braun.

Jedini remi protivnicam dozvolila je Alena Skvorcova na drugoj tabli.

Muška reprezentacija nalazi se u vodećoj grupi sa tri pobjede u isto toliko kola.

Sjutra će pred crnogorskim reprezentativcima biti još jedan veliki izazov duel sa nekom od ekipa iz samog svjetskog vrha.

Dame se nalaze u grupi ekipa sa po dvije pobjede.

Naredno kolo na programu je sjutra u 15 sati.

