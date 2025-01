Rukometaši izgubili i drugi meč u Solunu

Podgorica, (MINA) – Muška rukometna reprezentacija Crne Gore poražena je večeras u Solunu, u drugom međusobnom duelu, od Grčke 37:27.

Domaćin, koji je dobio i jučerašnji prvi duel 29:25, u revanšu je vodio tokom svih 60 minuta.

Selektor Didije Dinar na raspolaganju je imao kombinovani sastav, bez nosilaca igre, odnosno osam igrača koji su bili u sastavu u novembru, na startu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, kada su ostvarene pobjede protiv Finske i Slovačke.

U crnogorskoj selekciji najefikasniji je bio Arsenije Dragašević sa šest golova, dok su po pet postigli Stefan Čavor i Miodrag Ćorsović.

U strijelce se tri puta upisao Aleksandar Bakić, po dva gola su postigli Mirko Radović, Luka Vukićević i Risto Vujačić.

Upisao se i debitant u nacionalnom timu Darko Đurković, kao i Vojislav Vukić.

Dueli protiv Grčke bili su prilika da se selektor Dinar upozna sa igračima koji su imali manju minutažu u prethodnom periodu i uvjeri se na koga može da računa uz nosioce igre.

Crnogorski rukometaši okupiće se u martu pred dvomeč protiv Mađarske u kvalifikacijama za EHF Euro 2026.

